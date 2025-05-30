Terviye Günü 29 Temmuz 2025’te

Terviye Günü, Hac zamanında önemli bir gün olarak bilinir. Zilhicce ayının 8. günü, yani 29 Temmuz 2025 Çarşamba, bu özel gün olarak kutlanacak. Terviye, sözlük anlamı itibarıyla “düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak” anlamına gelir. Bu gün, Kuban Bayramı’nın arefesi olan günden bir gün önce gelir.

NAMAZ İÇİN GÜNDE KILINAN REKATLAR

Terviye gününde toplam 6 rekat namaz kılınır. Bu namaz, 4 rekat ile başlar ve ardından 2 rekat ile devam eder. İlk 4 rekatta şu sureler okunur:

– 1. rekat: 1 Fatiha ve 1 Asr Suresi

– 2. rekat: 1 Fatiha ve 1 Kureyş Suresi

– 3. rekat: 1 Fatiha ve 1 Nasr Suresi

– 4. rekat: 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi

Daha sonra, kılınacak 2 rekatta ise her bir rekatta 1 Fatiha ile birlikte 3 İhlas Suresi okunur.

KILINAN NAMAZIN SEVABI

Terviye günü bu namazı kılanlar, o gün Mina’da zikredenlerin sevabını elde etme fırsatına sahip olur. Namazda okunacak olan surelerin içerikleri ise şu şekildedir:

– Asr Suresi: “Velasr, İnnelinsenelefihusr…”

– Kureyş Suresi: “Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf…”

– Nasr Suresi: “İzâ ce enasrullahivelfeth…”

– İhlas Suresi: “Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed…”

Terviye günü, bu özel namazlarla birlikte anlamını daha da artırıyor.