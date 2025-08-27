terzibaba türbesi havadan görüntülendi

TERZİBABA TÜRBESİ VE MEZARLIĞI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Erzincan’ın manevi mekanlarından Terzibaba türbesi ve mezarlığı, drone ile havadan görüntülendi. Yangınlar sonucunda zarar gören ve 1980’li yıllarda yeniden betonarmeden inşa edilen türbe ve mezarlık, Osmanlı mimarisinin kesme taş özelliği ile dikkat çekiyor. Bu yer, halk tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, Hicri 1195 yılında dünyaya gelen Terzibaba’nın hayatına dair bazı bilgileri aktardı.

TERZİBABA HAZRETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

“Hayyat Vehbi, Erzincanlı Terzibaba” olarak bilinen Terzibaba Hazretleri, Anadolu’nun önemli velilerindendir. Hicri 1195 (m.1780) yılında, kaynaklara göre ya Erzurum ya da Erzincan’da doğduğu belirtilmektedir. Asıl adı Muhammed Vehbi olan Terzibaba, “Hayyat Vehbi” olarak tanınmıştır. 1264 (m.1847) yılında Erzincan’da vefat ederek, dergahının bulunduğu yere defnedilmiştir. Bu alan, günümüzde “Terzibaba Mezarlığı” olarak bilinmekte ve türbe bu mezarlığın ortasında yer almaktadır. Terzibaba, temeli din bilgilerini edinerek, ailesinin isteği doğrultusunda terzilik mesleğini öğrenmiştir. Buradan ötürü “Terzibaba” adıyla meşhur olmuştur. Dünya hayatına önem vermeyen Terzibaba, ahireti tercih etmekteydi. Mesleği ile meşgulken ibadetinden geri kalmaz ve nefsinin isteklerini kontrol altına almaya büyük gayret gösterirdi.

TERZİBABA KÜLLİYESİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Erzincan’da hayırseverlerin katkılarıyla 2019 yılında inşaatına başlanılan “Terzibaba Külliyesi”, açılış için gün sayıyor. Terzibaba’nın manevi kişiliğini yansıtmak amacıyla, Çarşı Mahallesi’nde yer alan Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı yakınında, 7 bin 800 metrekarelik bir alanda külliye inşa edildi. 2 bin metrekarelik taban oturum alanı ve 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu külliyede cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur’an kursu ve kütüphane gibi çeşitli yapılar bulunuyor. Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ve hayırseverlerin destekleri doğrultusunda tamamlanan külliye, 29 Ağustos Cuma günü halkın hizmetine açılacak.