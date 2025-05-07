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Terzili Köyü’nde Balık Ölümleri İnceleniyor

BALIK ÖLÜMLERİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölette yaşanan balık ölümleri ile ilgili inceleme süreci başlatıldı. Bölgedeki gölet, hayvanların su ihtiyacını karşılamak ve tarım arazilerinin sulanması için kullanılıyor. Köy sakinleri, göletteki çok sayıda ölü balıkı fark ederek durumu yetkililere iletti. İhbarın ardından, bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme sürecine başladı.

SUDAKİ DEĞİŞİM VE GÖRÜŞLER

Köy sakinlerinden Aydın Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölet suyunun renginin değiştiğini ve balık ölümlerinin giderek arttığını ifade etti. “Bu çok üzücü bir durum. Ben bunu yapanları kınıyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” diyen Poyraz, balık ölümlerinin sebebinin çevredeki bir hayvan çiftliğinden bırakılan atıklar olabileceğini öne sürdü. Diğer bir köy sakini Mehmet Parlak ise, göletin durumunun her geçen gün kötüleştiğini vurgulayarak, “Balıklar ölmüş, gölet adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde görüş belirtti.

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