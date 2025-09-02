Tescilli Karaisalı Biberi Salça Döneminde

ADANA’DA BİBER HASADI VE SALÇA SEZONU BAŞLADI

Adana’da yetiştirilen ve tescillenmiş Karaisalı biberinin hasadı başladı. Pazar tezgahlarında 18 TL’den satılan kırmızı biberler, ayıklanıp temizlendikten sonra kurutularak salça yapılmak üzere hazırlanıyor. Karaisalı ilçesinde yetişen bu biber türü, özellikle salça yapımında sıkça tercih ediliyor ve bu sezon pazarda bolca yer alıyor. Kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çuvallarla aldıkları biberleri, evde temizlemek yerine biber çekim merkezlerine götürerek salça yapmayı tercih ediyor. Biber çekim merkezlerine olan ilgi bu sene daha da artmış durumda.

BİBERLER SICAKTA DAHA HIZLI KURUYOR

Yaz sıcaklarının devam etmesi, işin kolaylaşmasına katkı sağlıyor. Esnaf Yunus Sarı, bu koşullarda biberlerin daha iyi kuruduğunu belirtiyor ve “Bu sıcakta biberler daha güzel ve hemen kurur. Bu sayede vatandaşların işleri daha kolay olur. Geçen sene ile bu sene arasında fiyat farkı yok” diyor. Geçtiğimiz yıllarda daha yüksek olan biber fiyatları, bu yıl 18-20 TL aralığında sabit kalmış durumda.

Bir alışveriş sonrası biber alarak salça yaptığını ifade eden Serpil Öden, “Kendimiz evde hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Hem bereketli hem de temiz oluyor” diyor. Daha önce komşularla birlikte çalışarak meşakkatli bir iş yaparken, şimdi modern biber çekim yöntemleri sayesinde bu süreç oldukça pratik hale gelmiş. Abdullah Sarıgül ise, makine ile ayıklama işleminin müşterilere olan kolaylığı vurguluyor. “Pazardan gelen müşterilerimizin biberlerini makineler ayıklayıp temizliyor” diyor. Çekim işlemi sonrası biberler bidonlara doldurulup, kurutma işlemi yapılıyor. Çekim maliyeti kilo başına 8 TL olarak belirleniyor.

RAHAT BİR SALÇA YAPIMI DENEYİMİ

Veysel Beyazıtoğlu, makine ile çekim yapmanın sağladığı kolaylığı vurgulayarak, “Salçalık biberlerimizi alıp, çektirme merkezlerimize getiriyoruz. Burada biberlerimizi çekip bidonlara koyuyorlar, kurutmak için tekrar evlere götürüyoruz. Yemekler için güzel bir salça elde ediyoruz. Daha uygun ve pratik bir yöntem” diyerek durumun ne kadar avantajlı olduğunu belirtiyor.