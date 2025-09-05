Tesco, Gıda Güvenliği Nedeniyle Ürün Geri Çağırdı

TESCO’DAN GIDA GÜVENLİĞİ GEREĞİYLE GÖRÜLEN GERI ÇAĞIRMA

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan Tesco, gıda güvenliği endişeleri nedeniyle kendi markasına ait bir ürünü acil olarak geri çağırma kararı aldı. Şirketin bildirimine göre, 650 gramlık “Kızarmış Tikka Tavuk” paketlerinde, ambalajda belirtilmeyen alerjen kalıntılarına rastlandığı tespit edildi. Uzman kontrolleri yürütülürken, ürün içerisinde iz miktarda yumurta ve hardal bulunduğu belirlendi. Ancak bu içerikler, ürünün ambalajında alerjen uyarısı olarak yer almıyordu. Özellikle alerjisi bulunan tüketiciler açısından bu durum ciddi sağlık problemleri oluşturabileceği için, ürün raflardan toplatılması gerekti.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

Geri çağırma kararı, sadece son kullanma tarihi 7 Eylül olan ürün partisi için geçerli olacak. Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, belirtilen son kullanma tarihine sahip tüketicilerin paketi açmamaları ve tüketmemeleri gerektiği vurgulandı. Daily Mail’in haberine göre, Tesco, müşterilerin ürünü fiş göstermeden herhangi bir şubelerine iade edebileceğini ve ürün bedelinin tamamının geri ödeneceğini ifade etti.

TÜKETİCİLERDEN ÖZÜR DİLENDİ

Ayrıca, market zinciri yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerden özür diledi ve geri çağırma sürecinin tüm satış noktalarında açık bir şekilde duyurulacağını belirtti. Gıda güvenliği uzmanları, özellikle alerji sahibi bireyler için bu tür hatalı etiketlemelerin büyük bir risk oluşturduğunu dile getiriyor. Yumurta alerjisi bulunan kişilerde kurdeşen, solunum sorunları ve sindirim zorlukları meydana gelirken; hardal alerjisi olan bireylerde ise mide ağrısı, şişlik ve cilt tepkimeleri gibi semptomlar görülebiliyor.