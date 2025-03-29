Tesettürlü Mayoya İzin Vermeyen Siteye Ceza

TİHEK’İN KARARINA GÖRE AYRIMCILIK İHLALİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2011 doğumlu H.K. ile 2016 doğumlu S.K. adlı çocukların yaz tatili sırasında yaşadıkları ayrımcılık olayını ele aldı. İki çocuk, anne ve babası ile birlikte Tekirdağ’daki bir tatil sitesine akrabalarının yazlığına misafir olarak gitti. Ancak, çocukların “tesettürlü mayo” giydikleri gerekçesiyle havuza girmelerine izin verilmedi. Site güvenlik görevlileri tarafından havuz alanından uzaklaştırılan çocuklar durumu ebeveynlerine bildirdi.

AİLENİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Aile, yaşanan bu duruma karşı site yönetimiyle görüşerek uygulamanın son bulmasını talep etti. Ancak, site yönetim kurulunun “mayo, bikini, şort haricinde tişört, elbise türü kıyafetle havuza girilmesi yasaktır” şeklindeki kararını gerekçe göstererek başvuruyu reddetti. Aile, tatsız bir deneyim yaşayan çocukları nedeniyle tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı ve ayrımcılığa uğradıklarını öne sürerek TİHEK’e başvurdu.

TİHEK’İN İHLAL KARARI

TİHEK, başvuruyu inceleyerek din ve inanç temelli ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle site yönetimine üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası kesti. TİHEK’in kararında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda herkesin eşit olduğu ve her türlü ayrımcılığın yasaklandığı hatırlatıldı. Anayasa’nın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu vurgulandı. Olayla ilgili hukuki düzenlemelere aykırı bir hareketin bulunduğu belirtildi. TİHEK, site yönetiminin ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini kanıtlayamadığının altını çizdi. “Tesettürlü mayo giyenlerin havuzdan yararlandırılmaması” şeklindeki uygulama, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 4. maddesine göre doğrudan ayrımcılık olarak değerlendirildi. Başvuranların din ve inancı sebebiyle sunulan hizmetten, diğer kişilere göre eşit şekilde yararlanmasının engellenmesiyle ayrımcılığın ihlal edildiği sonucuna varıldı.