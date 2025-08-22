“Tesisler Gençler İçin Yapıldı”

GENÇLERİMİZ İÇİN TESISLERİMİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen toplantının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya gelen Bakan Bak, Çerçioğlu’nun ilk bakan ziyaretçisi oldu. Görüşmenin ardından, Aydın’da yapımı tamamlanan yurt inşaatını inceledi. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu’nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Törende, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin ardından, açılışı yapılan tesislere ilişkin tanıtım videosu gösterildi.

SPOR DEVİMİ YAŞANIYOR

Bakan Bak, törendeki konuşmasında bakanlık olarak Türkiye’nin dört bir yanında spor tesisleri, kapalı yüzme havuzları ve atletizm pistleri ile önemli bir spor devrimi yaşandığını belirtti. Türkiye’nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade ederek, “Bu tablo bizi gururlandırdı. Gençlerin tribünlerde formalarıyla coşkulu bir şekilde yer almaları bizleri sevindiriyor. Ailelere ve hocalara teşekkürler. Bu tesislerin hepsi ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için. Aydın’da 23 tesisimizi açıyoruz. Bunlar arasında 1985 kişilik Efeler Öğrenci Yurdu, Koçarlı Yurt Müdürlüğü, spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzları ve gençlik merkezleri bulunuyor” şeklinde konuştu. Bakan Bak, Aydın’da yatırımlara devam edileceğini de ekledi.

GENÇLER İÇİN BARINMA OLANAKLARI

Üniversite sınavı yerleştirme sonuçlarına göre gençleri yurtlara yerleştireceklerini belirten Bakan Bak, “Gençler için barınma olanakları hazırladık. Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasitesine ulaşan kredi yurtlar kurumu yapımız mevcut. Gençlik merkezlerimizde spordan sanata birçok aktivitemiz var. 200 bine yakın genci kamplarda misafir ediyoruz. 18-29 yaş arası gençleri illerde misafir ediyoruz. Hepsi Aydın’ın gençleri için. Aydın Stadı’nın inşaatı devam ediyor. İnanıyoruz ki gençler burada spora devam edecek. Vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz” dedi.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRİYORUZ

Bütün spor dallarında başarılı bir nesil yetiştiğini vurgulayan Bakan Bak, “Her alanda pırıl pırıl çocuklarımız var. Sizleri bu ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Kendinizi bir alkışlayın. 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. 5,5 milyon gencimizi yetenek taramasından geçirdik ve bunları spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Aydın’ın efeleri ile gurur duyuyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi yücelteceğiz” dedi.

GENÇLİK EN KIYMETLİ ESERİMİZDİR

Aydın Valisi Yakup Canbolat, açılışta gençlerin eğitimden barınmaya, spordan kültürel faaliyetlere kadar iyi imkanlara ulaşması için önemli adımlar atıldığını ifade etti. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da konuşmasında, Aydın için kıymetli bir gün yaşandığını belirtti. Sarıbaş, “Bu tesisler gençliğe olan inancın, spora duyulan saygının eseridir. Bir ülkenin en kıymetli eseri gençliğimizdir” dedi. Konuşmaların ardından Aydın Valisi, Bakan Bak’a Aydın yöresine ait bir hediye takdim etti. İl protokolü, sporcularla birlikte toplu fotoğraf çektirdikten sonra yapımı tamamlanan 23 tesisin açılış kurdelası kesildi.