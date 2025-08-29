Tesk Başkanı 30 Ağustos’u Kutladı

ZAFER BAYRAMI’NA ÖZGÜN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Palandöken, bu yıl 103’üncü kez kutlanan Zafer Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve inancın en büyük simgesi olduğunu vurguladı. 30 Ağustos’un sadece askeri bir başarı olarak değerlendirilemeyeceğini, bu başarının milli birlik ve beraberlik içinde kazanıldığını belirtti.

ZAFERİN ANLAM VE ÖNEMİ

Palandöken, yayımladığı mesajında “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve inancın en büyük simgesidir” ifadelerini kullandı. 30 Ağustos’un, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığını ve bunun sadece bir askeri başarı değil, milletin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güçlü kanıtı olduğunu belirtti. Bu zaferin, tarihin en gurur verici sayfalarından birini oluşturduğunu ve milletimize özgürlük yolunda ilham vermeye devam ettiğini ifade etti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE DERSLER

Zafer Bayramı vesilesiyle, geçmişten alınan güçle bugün ve geleceği koruma sorumluluğunu hatırlatan Palandöken, “Birlik, dayanışma ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemini bir kez daha göstermektedir” dedi. Tüm milletin, tarihinden aldığı derslerle her koşulda vatanı savunmanın, bağımsızlığı korumanın ve özgürlük değerlerini gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Son olarak, bu anlamlı gün dolayısıyla, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutladığını kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatan için mücadele eden aziz şehitler ve gaziler anarak, onlara rahmet, minnet ve şükranlarını sundu.