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Tesk Başkanı Dedi: “Sorumluluk Can Güvenliği”

BAYRAM TATİLİNE HAZIRLIK VE CAN GÜVENLİĞİ

ANKARA – Bayram tatilinde yola çıkacak olan vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkesin en büyük sorumluluğu hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Palandöken, tatil sürecinin kazasız ve sorunsuz bir şekilde geçmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

TRAFİK KURALLARINA UYMAYIN

Palandöken, “Yolculuklar ister toplu taşımayla ister özel araçla yapılsın, herkesin en büyük sorumluluğu hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamaktır. Ramazan Bayramı’nda yaşanan üzücü trafik kazaları hepimizin yüreğini dağladı. Maddi kayıplar bir şekilde telafi edilebilir, ancak bir canın bedeli yok.” diyerek, yolda dikkat edilmesi gereken kurallara vurgu yaptı.

Palandöken, sürücülerin bu bayramda sabırlı olmalarının ve trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekti. “Hayatın kıymetini çoğu zaman kaybettiğimizde anlıyoruz. Bu yüzden, birkaç dakika erken varmak uğruna kural ihlali yapılmamalı. Trafik ışıkları, levhalar ve kolluk kuvvetlerinin uyarıları sadece öneri değil, hepimizin güvenliği için zorunluluktur.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yola çıkmadan önce araçların bakımının yapılmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BAYRAM COŞKUSUNU KORUMAK

Palandöken, bayram coşkusunu acıya çevirmemek için bu hazırlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. “Yollarda sadece kendimizi değil, başkalarını da düşünmeliyiz. Bu vesile ile bayramın bereketli geçmesini, ülkedeki bu sürecin olumlu bir şekilde tamamlanmasını ve dini vecibelerini yerine getireceklerin de usulüne uygun şekilde yapmasını temenni ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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