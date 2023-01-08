Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların da yer alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Palandöken mektubunda, bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT’den esnaf ve sanatkarın yararlanamadığını, esnafın 9 bin iş gününde emekli olduğunu aktardı. Palandöken, “SSK’lıların 7 bin 200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9 bin günde oluyor.

Aradaki prim gün sayısı önemli. Ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnaf da yararlanmalı. Yani işçiler 5 bin prim günü ile emekli olacakken, esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim günü ile emekli olabilecek.

Emeklilik için gereken prim gün sayılarındaki farklılık Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık ortadan kaldırılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“ESNAF VE SANATKARIN 2,5 MİLYON İNSANIN İSTİFADE ETTİĞİ EYT’DEN YARARLANMASI LAZIM”

Norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Palandöken, “2000 yılından önce oda, sicil ve vergi kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı olamayan esnafa bu sürelerinden faydalanma imkanı verilmeli.

Esnaf ve sanatkarın 2,5 milyon insanın istifade ettiği EYT’den yararlanması lazım. Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT’li esnafımızın mağduriyetinin çözülmesiyle ilgili açıklamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.