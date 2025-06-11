Tesk, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ediyor

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre ise ülkemizde kayıtlı 970 bin çocuk işçi var” dedi. Palandöken, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla önemli açıklamalar yaptı. TESK olarak çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında UNICEF ile birlikte yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programının 2017 yılından beri devam ettiğini vurguladı. “Çocuklarımızın eğitim haklarından ve çocukluklarını yaşamaktan mahrum kalmamaları adına işçileri, işverenleri, kamu ve özel sektörü birlikte mücadele etmeye ve bilinçli hareket etmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2020 yılında başlatılan istihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ile odalarıyla işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

İÇ DENETİM MEKANİZMASI KURDUK

Palandöken, çocuk haklarının korunması yönünde attıkları adımların devam ettiğini ifade ederek, “İLO verilerine göre dünyada 160 milyon çocuk işçi var. TÜİK’in 2024 verilerine bakıldığında ise ülkemizde 970 bin kayıtlı çocuk işçi gözüküyor. Çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında yoksulluk, toplumsal tutumlar ve hızlı göç ile gelen nüfus artışı bulunuyor. TESK olarak bu küresel sorunun çözümüne katkı sağlamak için kendi iç denetim mekanizmasını oluşturan tek meslek kuruluşuyuz. Eğitim seminerleri düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) aracılığıyla üye işletmeleri denetliyoruz ve rehberlik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇIRAKLAR EĞİTİM GÖREN BİREYLERDİR

Palandöken, çırakların çocuk işçi değil, eğitim gören bireyler olduğuna dikkat çekerek, “Biz esnaf ve sanatkarlar olarak çocukların küçük yaşta bir meslek edinmelerini destekliyoruz. Konfederasyon olarak, meslek öğrenmek isteyen ya da aile mesleğini sürdüren çocuklara yönelik çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik belgeleriyle önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çıraklarımız, ustalarından el becerisi öğrenen öğrenciler konumundadır. Okullarında teorik eğitimlerini aksatmadan sürdüren bu الأطفال, aynı zamanda meslek sahibi olma yolunda ilerliyor” dedi.