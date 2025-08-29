Tesk Genel Başkanı 30 Ağustos’u Kutladı

AÇIKLAMADA BAŞARILARIN ANLAMI VE KUTLAMA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Palandöken, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ulusal bayramının 103’üncü yılını kutladığını belirtti. Aynı zamanda, Zafer Bayramı’nın yalnızca bir askeri başarı olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu başarının, milli birlik ve beraberlik ile elde edildiğinin altını çizdi.

MİLLETİN AZİM VE KARARLILIĞININ SEMBOLÜ

Palandöken’in yazılı mesajında “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve inancın en büyük simgesidir” dedi. Ayrıca, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının, sadece askeri bir başarı değil, Türkiye halkının birlik ve beraberlikle neler başarabileceğinin güçlü bir kanıtı olduğunu ifade etti. Bu zafer, tarihin en gurur verici sayfalarından biri olarak anılıyor ve milletin özgürlük yolunda hala ilham vermeye devam ettiğini belirtti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Palandöken, 30 Ağustos’un geçmişten alınan güçle bugünü ve geleceği koruma sorumluluğunu hatırlattığını ifade etti. Bu anlamda, birlik, dayanışma ve ortak değerlere kenetlenmenin önemini bir kez daha vurguladı. “Millet olarak, tarihimizden aldığımız derslerle her koşulda vatanımızı savunmanın, bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlük değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu. Son olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle tüm milletin bu günü gurur ve coşkuyla kutladığını belirtti. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatan için mücadele eden aziz şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulundu.