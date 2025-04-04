Teşkilat 138. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANINA YOĞUN İLGİ

“Teşkilat 138. bölüm fragmanı” yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve video platformlarında büyük bir ilgi görüyor. TRT 1’in resmi hesaplarından paylaşılan bu fragman, yeni bölümde gerilimin artacağını ortaya koyuyor. Teşkilat dizisinin 138. bölüm fragmanı, izleyicileri heyecanlandıran sahnelerle dolu.

HESAPLAŞMA GÜNDEME GELİYOR

Fragmanın ilk sahnesinde yer alan “Kötüler için yolun sonu!” repliği dikkat çekiyor. Bu sözler, dizinin yeni bölümünde büyük bir hesaplaşmanın yaşanacağına dair izleyicilerde bir beklenti oluşturuyor. Altay ve Neslihan, aldıkları önemli karar ile düşmanlarına karşı geri adım atmamayı seçiyor. Ancak bu durum, onların hayatlarını tehlikeye sokma riski taşıyor.

KORKUT’UN PLANI VE EJDER’İN TUZAĞI

Korkut, planı sayesinde nihayet Kraliçe ile yüz yüze geliyor ancak bu durumdan memnun olmayan Kate, Korkut’a güvenmekte zorluk yaşıyor. Hamdi ise Akif Başkan’ın uyarılarına rağmen tek başına hareket ederek Ejder’in tuzağına düşüyor. Ejder, Hamdi’yi Korkut’a karşı kullanmayı amaçlıyor.

Bu bölümde Altay ve Neslihan, uranyumun ülkelerine karşı kullanılmasını engellemeye çalışıyor. Kraliçe’ye yaklaşırken bulunacak ipuçları onlara bu yolda yardımcı olacak. Teşkilat dizisinin 138. bölüm fragmanı izleyicileri yoğun bir merakla beklemeye yönlendiriyor.