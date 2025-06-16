Teşkilat Dizi Sezon Finali Sırasında Yaşandı

SEZON FİNALİ UNUTULMAZ ANLAR SUNDU

TRT 1’in reyting şampiyonu dizisi Teşkilat, 15 Haziran Pazar akşamı yayımlanan sezon finali ile izleyicilere eşsiz anlar sundu. Sezon boyunca sıkça dile getirilen Kraliçe Kate karakteri, nefes kesen finalde hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte başarılı oyuncu Tuvana Türkay, dizinin kadrosuna veda etti.

ZAfer KONUŞMASI VE ŞOK EDİCİ YÜZLEŞME

Final bölümünün en çarpıcı anı, Kraliçe Kate’in zafer konuşması sırasında yaşandı. Altay ve Neslihan’ın öldüğünü sanan Kate, büyük bir başarı elde ettiğini düşünerek, “Altay Yalçındağ da öldü. Neslihan Tuna öldü. Daha bir sürü Türk istihbaratçı ve asker sayemde öldürüldü,” sözleriyle zaferini ilan etti. Ancak, yanında duran kişinin kimliği tüm durumu değiştirdi. Kate’in zafer anlarında, o kişinin yüzündeki maske yavaşça çıkarılarak Altay’ın kimliği ortaya çıktı. Altay, Kate’in gözlerinin içine bakarak, “Yeni bir sayfa açamazsın, çünkü defterin bitti” dedi ve bu şekilde finalin akışını değiştirdi.

İNTİKAM VE VEDA

Yüzleşmenin ardından Altay, intikamını almak için harekete geçti. Önce kalbine, sonra başına ateş ederek Kraliçe Kate’i etkisiz hale getirdi. Bu sahneyle birlikte Tuvana Türkay’ın canlandırdığı Kate karakteri diziden ayrılmış oldu. Türkay’ın bu veda, sezon boyunca dizideki en dramatik çıkışlardan biri olarak izleyicilerin hafızasında yer etti.