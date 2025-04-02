Teşkilat Dizisi Başrolüne Boykot Tepkisi

CHP’DEN BOYKOT ÇAĞRISI VE TEPKİLER

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “tüketimden gelen güçlerini” kullanacaklarını belirterek bir boykot çağrısı yaptı. Boykota, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Ancak, bu duruma yönelik tepkiler sonrası Pusat, Instagram üzerinden yaptığı boykot paylaşımını sildi.

TEŞKİLAT DİZİSİNDEN ÇIKARILDI

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, boykot çağrısındaki durumu nedeniyle dizi kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT’nin itibarı ve marka gücünü korunduğunu ifade ederek, TRT’nin kamu yayıncılığı ilkelerine uymayan hareketlere katılmanın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Sobacı, Teşkilat dizisinin yeni bölümünün pazar günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacağını açıkladı. Aynı zamanda, TRT projelerinde yer alanların siyasi bir kampanyanın parçası olmasının kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Bu tür boykot çağrılarının, yayıncılıkla ilgili ilkeleri ihlal ettiğini söyledikten sonra, TRT’nin yapımlarında yer alırken boykot çağrısına destek vermenin tutarsızlık ve hadsizlik olduğunu açıkladı.