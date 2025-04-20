Teşkilat Dizisi’nde Aybüke Pusat Ayrıldı

TEŞKİLAT DİZİSİNDE ÖNEMLİ BİR AYRILIK YAŞANDI

Teşkilat dizisi, her hafta olduğu gibi milyonları ekran başına çekiyor. Ancak uzun zamandır beklenen ayrılık, nihayet gerçekleşti. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi başarılı isimleri bünyesinde barındıran Teşkilat dizisinde, bir dönem sona ermiş oldu.

Aybüke Pusat Yolu Ayırıyor

Teşkilat dizisinde Neslihan Başkan karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda yaptığı boykota destek paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu durum, Aybüke Pusat’ın rekortmen diziye veda etmesine yol açtı. Sezon finaline kadar Teşkilat dizisinde kalacağı düşünülse de, Neslihan Başkan karakterinin sahneleri sona ermiş oldu.