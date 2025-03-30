Teşkilat Dizisi Yeni Bölüm Tarihi

TEŞKİLAT DİZİSİNDE YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ

TRT 1’in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, 30 Mart Pazar günü yayın akışında yer almadı ve bu durum izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada ve arama motorlarında “Teşkilat bu hafta neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular gündeme geldi. Dizinin yayın tarihi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

30 Mart Pazar akşamı Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine TRT 1 ekranlarında “3’te 3” isimli bir bilgi yarışması ve ardından dizinin tekrar bölümü gösterilecek. Ramazan Bayramı öncesi yapılan yayın takvimindeki değişikliğe göre, Teşkilat dizisinin 138. bölümü 6 Nisan Pazar günü izleyicilerle buluşacak.