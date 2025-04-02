Teşkilat Dizisine Yeni Oyuncu Kim Olacak?

DİZİ HAYRANLARININ MERAKI

Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’ın yerine kimin oynayacağı sorusu, dizinin hayranları arasında büyük bir ilgiyle araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat’ta “Neslihan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat, diziden çıkarıldıktan sonra bu rolü kimin devralacağı merak konusu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisindeki rolünün sona erdiğini kesin bir dille duyurdu. Sobacı, yaptığı açıklamada “Kurumsal ilkelerimizle örtüşmeyen bu tutum nedeniyle söz konusu oyuncunun projedeki rolü sonlandırılmıştır” şeklinde ifadelere yer verdi. Böylelikle, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarıldığı sorusunun yanıtı netleşmiş oldu.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili şu an için resmi bir açıklama mevcut değil. Ancak son günlerde Pusat’ın sosyal medya üzerinde yaptığı boykot çağrısı, birçok tepki topladı ve bu durum dizideki geleceği hakkında çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına yol açtı. “Ekonomik boykot” çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizinin kadrosundan çıkarıldı.