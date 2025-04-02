Haberler

Teşkilat Dizisine Yeni Oyuncu Kim Olacak?

DİZİ HAYRANLARININ MERAKI

Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’ın yerine kimin oynayacağı sorusu, dizinin hayranları arasında büyük bir ilgiyle araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat’ta “Neslihan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat, diziden çıkarıldıktan sonra bu rolü kimin devralacağı merak konusu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisindeki rolünün sona erdiğini kesin bir dille duyurdu. Sobacı, yaptığı açıklamada “Kurumsal ilkelerimizle örtüşmeyen bu tutum nedeniyle söz konusu oyuncunun projedeki rolü sonlandırılmıştır” şeklinde ifadelere yer verdi. Böylelikle, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarıldığı sorusunun yanıtı netleşmiş oldu.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili şu an için resmi bir açıklama mevcut değil. Ancak son günlerde Pusat’ın sosyal medya üzerinde yaptığı boykot çağrısı, birçok tepki topladı ve bu durum dizideki geleceği hakkında çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına yol açtı. “Ekonomik boykot” çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizinin kadrosundan çıkarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Burdur’da Kayıp Hilmi Güleşir Aranıyor

Burdur'da kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'in bulunması için 3 gündür sürdürülen arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin gölde yoğun çabasıyla devam ediyor. Ailesi umutlu.
Haberler

Aybüke Pusat Teşkilat’tan Çıkarıldı

Televizyon dizisi "Teşkilat"ta yer alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası kadrodan çıkarıldı. Cem Yılmaz ise bu duruma tepki göstererek TRT'nin tarafsız kalması gerektiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.