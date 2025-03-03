Teşkilat’ın 135. Bölümü Merak Ediliyor

DİZİDEKİ GÜNDEM OLAYLAR

TRT1’in popüler yapımlarından Teşkilat, 134. bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte sosyal medya üzerinde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. İzleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratan bu bölümün detayları ve 135. bölüm fragmanı, en çok aranan konular arasında yer alıyor.

ALTAY’IN ACILARI VE NESLİHAN’IN DUYGULARI

Altay, karşılaştığı acı gerçek sonrası büyük bir yıkım yaşıyor. Kardeşi Selen’in hain olduğuna inanmakta zorluk çeken Altay, onun seçimini kabullenemiyor. Bu sırada Neslihan, Altay’ın davranışlarındaki olumsuzluğu hemen fark ediyor. Akif Başkan’a düzenlenen saldırının ardından Korkut, durumu kontrol altına almak için ortaya çıkıyor. Ancak Korkut, bu olayları gizlice izleyen Hamdi’nin varlığından habersiz. Akif Başkan, saldırının ardındaki nedenleri Korkut ile paylaşırken, ikiliyi zorlu bir yüzleşme bekliyor.

NESLİHAN’IN GÖREVİ VE ALTAY’IN TEPKİLERİ

Teşkilat 134. bölümde, Neslihan ve ekibi Selen’in izini sürmeye devam etmekte. Altay, kardeşine karşı hissettiği karmaşık duyguları saklamakta zorlanıyor. Hayal kırıklığı, onu giderek daha saldırgan bir hale getirirken, onu sakinleştirmeye çalışan kişi Neslihan oluyor. Ancak Altay’ın yaşadığı bu travmatik olay, onu geri dönülemez kararlar alma noktasına getirecek. Teşkilat 135. bölüm fragmanının ise henüz resmi kaynaklar tarafından yayınlanmadığı biliniyor.