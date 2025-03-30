Teşkilat’ın Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

TRT 1’İN DİZİSİ TEŞKİLAT HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

30 Mart Pazar akşamı, izleyiciler TRT 1’in aksiyon dolu dizisi Teşkilat’ı araştırmaya başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında “Teşkilat bu hafta neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular öne çıktı. Diziye dair yayın tarihine ilişkin herkesin merak ettiği detaylar gündeme geldi.

TRT 1, Teşkilat’ın bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacağını duyurdu. 30 Mart tarihinde, dizinin yerine “3’te 3” isimli bir bilgi yarışması yayınlanacak ve ardından Teşkilat dizisinin tekrar bölümü gösterilecek.

TEŞKİLAT’IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ramazan Bayramı öncesi yapılan değişiklikle, Teşkilat dizisinin 138. bölümünün 6 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Hayranlar, dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyor.