Teşkilat Son Bölüm Gündem Oldu

TEŞKİLAT DİZİSİNİN GÜNDEMİ

TRT 1’in popüler yapımlarından olan Teşkilat, son bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. İzleyiciler arasında heyecan yaratan dizinin ayrıntıları ve 141. bölüm fragmanı, merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 140. bölümünde neler yaşandı? Dizinin 140. bölümünü tek parça izlemek mümkün mü? İşte bu konulara dair merak edilen detaylar…

140. BÖLÜMDEKİ GELİŞMELER

Dizinin 140. bölümünde Ejder, Albay Nazım zannettiği kişiyi ele geçirmiştir. Altay ise bu durumun peşinden giderken, ekip Altay’dan gelecek teyit haberini dört gözle beklemektedir. Ancak Altay’ın aktardığı bilgi olumsuz çıkar. Ejder’in yakaladığı kişinin Albay Nazım olmaması durumu, Altay için önemli bir gerçeği ortaya koyar; bu kişi, başka bir kilit figürdür.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İÇİN BEKLEYİŞ

Bu sırada Korkut ve Hamdi, Ejder’in kurduğu sinsi tuzağa düşerler. İçinde bulundukları zor durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadırlar. Altay ve Korkut, birlik olup düşmanlarına karşı birlikte mücadele ederken, Kraliçe ise hamlelerini sıklaştırarak onları sıkıştırmaya çalışır. Altay, tüm bu karmaşanın ortasında Kate’in hain planlarıyla yeniden karşı karşıya kalacaktır.