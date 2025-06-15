Teşkilat Yeni Sezon Fragmanı Bekleniyor

YENİ SEZON FRAGMANI BEKLENİYOR

Teşkilat, TRT 1’in büyük ilgiyle izlenen dizisi olarak izleyicileri her pazar akşamı ekran başında topluyor. Dizi, etkileyici bölümleriyle dikkat çekiyor ve merakla yeni sezonun gelişmeleri takip ediliyor. Bu sırada, yeni sezon fragmanının ne zaman yayınlanacağı en çok beklenen konulardan biri haline geldi. Teşkilat 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, seyircilerin ilgisini çekiyor.

GERİ HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

Ömer ve Zehra, operasyonlarının başarıyla sonuçlanmasına rağmen peşlerindeki düşmanlardan dolayı huzurlu bir yaşam süremiyor. Frederick’in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibini Kuzey Irak’tan kurtarmak için tüm gücüyle harekete geçiyor. Aynı zamanda, Teşkilat’ın yeni bölümü bu akşam saat 20:00’da izleyicilerle buluşacak. Ancak Teşkilat 149. bölüm fragmanı henüz izleyicilere sunulmadı.

TEHLİKELİ PLANLAR DEVAM EDİYOR

Çatışma sırasında Kate, uranyum bombasını kaçırmayı başarmıştır. Ekip, bombayı kimin kaçırdığını anlayıp Kate’in peşine düşer. Bu esnada deşifre olmamış Korkut, Kate’in yanında görünerek onun planlarının Karargah’a ulaşmasına yardımcı olur. Altay, Korkut’un desteğiyle Kate’in bombayı sakladığı yeri bulmaya çalışırken, düşmanın en yakınındaki hedeflere yönelir. Kate’in acımasızca gerçekleştirdiği eylemler devam ederken, Altay onu durdurmak için elinden geleni yapacaktır.