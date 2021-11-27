TESK’ten taksit artışı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatları artan beyaz eşya, elektronik ürünler gibi gruplarda taksit sayısının artırılmasını istedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurunda yükselişin birçok ürün grubundaki fiyatların doğrudan artmasına neden olduğunu söyledi.

Palandöken, kredi kartına taksit sayısının mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirildiğini, televizyonda ise 5 bin lira üzerine 4 ay taksit imkanı sağlandığını anımsattı.

”BEYAZ EŞYA, ALTIN, MOBİLYA, ELEKTRONİK ÜRÜNDE TAKSİT ARTMALI”

TESK Başkanı, “Taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır” dedi.