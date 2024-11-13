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Ekonomi

Tesla, 2431 Cybertruck’ı Geri Çağırdı

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TESLA CİBERTRUCK GERİ ÇAĞIRMA KARARI ALDI

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, toplamda 2 bin 431 Cybertruck modelini geri çağırdı. Bu karar, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamaya göre, geri çağırma işlemi 6 Kasım 2023 ile 30 Temmuz 2024 arasında üretilen belirli Cybertruck araçlarını kapsıyor.

İNVERTÖR ARIZASI SEBEBİYLE GERİ ÇAĞIRMA

Yapılan açıklama, söz konusu 2 bin 431 aracın invertöründeki arıza nedeniyle geri çağrıldığını belirtiyor. Bu geri çağırma ile birlikte Tesla’nın Cybertruck modelinde, bu yıl altıncı kez geri çağırma işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca, Tesla, ekim ayında geri görüş kamerasındaki sorun sebebiyle ABD’de 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağıracağını da açıklamıştı.

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