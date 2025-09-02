Tesla Ağustos’ta İkinci Sırada, Togg’u Geçti!

Pazar Hareketliliği

Türkiye’nin otomotiv sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ağustos 2025 verileri, sektördeki durumu gözler önüne seriyor. Yapılan verilere göre Tesla, 8.730 adet satışla en çok satan ikinci marka olmayı başardı ve yerli aracımız Togg’u geride bırakarak satışlarını tam 7 kat artırdı. Geçtiğimiz yıla göre pazarda yüzde 12,78 büyüme gerçekleşerek toplam satışlar 101.650 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 18,7 artarak 82.215’e çıkarken, hafif ticari araçların satışları ise yüzde 6,77 azalarak 19.435 adet oldu.

Tesla ve Togg Karşılaşması

Ağustos ayında Renault, 9.561 adetle liderlik koltuğuna yerleşirken, Tesla 8.730 adetle hemen arkasında yer aldı. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) de satışlar açısından takip eden markalar arasında bulunuyor. Tesla’nın bu başarılı çıkışı, Model Y ve Model 3’ün Türkiye’deki artan popülaritesini ortaya koyuyor. Togg’un satışları ise beklenenin altında kalarak yerli elektrikli aracın pazar payı yüzde 26,9’a düştü.

Elektrikli Araçların Yükselişi

Son 10 yıllık Ağustos ortalaması ile karşılaştırıldığında, toplam pazarda yüzde 60, otomobillerde yüzde 70,6 ve hafif ticarilerde yüzde 26,8 oranında bir büyüme söz konusu. Segmentler arasında C sınıfı araçlar yüzde 56 payla (366.708 adet) lider konumdayken, SUV’lar yüzde 62,8 pay ve 410.891 adetle dikkat çekiyor. Sedanlar yüzde 22,1 (144.878 adet) ve hatchback’ler ise yüzde 14,2 (92.716 adet) satışla peşlerinden geliyor. Motor tipleri açısından ise büyük bir değişim yaşanıyor: Benzinli araçların payı yüzde 46,5 (304.618 adet), hibritler yüzde 26,3 (172.366 adet), elektrikli araçlar yüzde 18,5 (120.857 adet) ve dizel araçların oranı yüzde 8’e (52.253 adet) geriliyor. Otogazlı araçların satışları ise sadece yüzde 0,7 (4.319 adet) düzeyinde kalıyor. Elektrikli araçlar, 160 kW altı modellerde yüzde 106,6, üstü modellerde ise yüzde 285,9 oranında bir artış göstermiş durumda. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 7,24 büyüyerek 817.345 adede ulaşıyor. Elektrikli ve hibrit araçların yükselişi, Türkiye’de artan yakıt fiyatlarının da etkisiyle kendini gösteriyor.