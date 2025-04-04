Tesla Çin Satışları 2025’te Rekor Kırdı

TESLA SATIŞLARI 2025’TE GÜÇLENİYOR

Tesla, 2025 yılının ilk çeyreğinde Çin anakarasındaki satışlarını 137.200 adede çıkararak, 2024 yılının aynı dönemindeki 132.800 adetlik satış rakamını geride bıraktı. Şirketin Shanghai’daki giga fabrikası, 2025’in ilk çeyreğinde 172.000’in üzerinde Model 3 ve güncellenmiş Model Y araç satışına imza attı.

ŞANGHAİ FABRİKASINDAN BÜYÜK BÜYÜME

Mart 2025’te, Tesla’nın Shanghai giga fabrikasının araç teslimatı 78.800 adedi aşmayı başardı. Bu rakam, Şubat ayındaki 30.688 teslimata kıyasla yüzde 156’lık bir büyüme gösteriyor. Tesla’nın 2025’in ilk çeyreğine yönelikküresel üretim ve teslimat raporu, şirketin küresel enerji depolama kurulumlarının bir önceki yıla göre yüzde 157 artışla 10,4 gigavat saate ulaştığını ortaya koyuyor.