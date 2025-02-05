Tesla Cybertruck Satışları Düşüşte, Musk Şaşkın

CYBERTRUCK SATIŞ SORUNLARI

Tesla’nın Cybertruck modeli, önemli satış zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor. Başlangıçtaki büyük heyecana rağmen, bir milyondan fazla yapılan rezervasyonlar, beklenilenin aksine, gerçek bir talep yaratmaktan uzak kaldı. Bu durumla başa çıkabilmek için Tesla, satışları artırmak amacıyla yeni leasing seçenekleri ve ücretsiz yükseltmeler gibi teşvikler sunmaya başladı. Şirketin Cybertruck ile ilgili son zamanlarda sessiz kalması ve kazanç açıklamalarında bu modele yer vermemesi, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Tesla, başlangıçta yılda 500.000 Cybertruck satışı öngörmüştü ve Giga Texas’ta yıllık 250.000 araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyordu. Ancak, başlangıçtaki rezervasyon birikintisiyle (40.000 teslimatın altında) başa çıktıktan sonra, şirket, geri kalan araçları satmakta zorluk yaşıyor. Bu durum, Tesla’nın tahminlerinin gerçeklerle ne kadar uyumsuz olduğunu ortaya koyuyor ve Cybertruck’ın pazardaki gerçek çekiciliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

TALİBİ ARTIRMA ÇABALARI

Tesla, talebi artırmak amacıyla çeşitli teşvikler sunuyor. Bunlar arasında indirimler, referans bonusları ve ayrıca aracın ömrü boyunca ücretsiz Supercharging hizmeti yer alıyor. Tesla, ABD’de Cybertruck için aylık 676 Euro’dan başlayan leasing seçenekleri sunmaya da başladı. Ancak bu leasing seçenekleri, doğrudan satışlara göre daha az kârlı olduğundan, bu durum Tesla’nın kâr marjlarından ziyade, satış hacmini artırmaya odaklandığının bir göstergesi. Bu, şirketin stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor ve Cybertruck’ın gerçekten satılmadığını kabul etme durumunu gündeme getiriyor.

GELECEKTEKİ FAKTÖRLER

Tesla Cybertruck satışları dibi gördü ve Elon Musk, 2025’te bu satışları etkileyebilecek birkaç faktörün bulunduğunu belirtiyor. Elektrikli pikap, federal vergi kredilerine uygun hale geldi ve bu durum aracı alıcılar için daha cazip hale getirebilir. Ancak bu vergi kredisi, Musk’ın desteklediği başkanın iptal etmeyeceği bir konu olmalı. Tesla ayrıca yıl sonuna doğru daha uygun fiyatlı arka tekerlekten çekişli (RWD) Cybertruck modelini piyasaya sürecek ve bu yeni modelin, aracı daha geniş bir kitleye ulaştırabileceği umuluyor. Ancak bu durumun etkisinin ne kadar büyük olacağı henüz belirsiz. Ayrıca, Tesla, referans programı aracılığıyla Cybertruck için 900 Euro’luk bir indirim sunuyor. Şirket, yüksek fiyatlı Foundation Series Cybertruck modelleriyle başa çıkmakta zorlanıyor ve bu modeller için 5.400 Euro’yu aşan değerindeki ücretsiz araç kaplamalarını sunuyor. Önceki raporlar, Tesla’nın Foundation Series rozetlerini bazı Cybertruck’lardan çıkardığını ve bunları normal modeller olarak sunduğunu göstermişti. Bu, Cybertruck satın almak isteyenlerin çoğunlukla gerekli aracı sahiplenmiş olduğunu ve yeni müşterilerin sıraya girmediğini gösteriyor.

POTANSİYEL SATIŞ HEDEFİ

Cybertruck’ın mevcut satış performansı, ortaya konan beklentilerin oldukça gerisinde kalıyor. 2025 için sektör tahminleri, 30.000 adete kadar düşük bir rakamdan 100.000 adete kadar daha iyimser bir tahmine kadar değişiyor. Şu anki trende bakıldığında, düşük tahmin bile oldukça iyimser görünüyor. Tesla’nın başlangıçtaki üretim hedefleriyle karşılaştırıldığında, Cybertruck programı büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirilebilir. Eğer Tesla, daha geleneksel bir elektrikli pikap modeline ve daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara odaklansaydı, günümüzde daha avantajlı bir konumda olabilirdi. Şu an Cybertruck, zorlu bir geleceğe doğru ilerliyor ve Tesla’nın bu projeden vazgeçmesinin an meselesi olduğu düşünülüyor.