Tesla, Elon Musk’ın Maaşını Yeniden Düzenliyor

KOMİTE OLUŞTURULDU

Financial Times’ın haberiyle, Tesla yönetimi, CEO Elon Musk’ın maaş paketini yeniden düzenlemek üzere özel bir komite oluşturdu. Bu çalışma, Musk’a yeni bir hisse senedi opsiyonu sağlama olanağı sunabilir.

İki üyeden oluşan bu komitede, Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Kathleen Wilson-Thompson yer alıyor. Komite, Tesla’nın 2018 tarihli ödeme paketinin mahkeme temyiziyle geçerliliğini yitirmesi durumunda Musk’a alternatif ödeme yöntemlerini inceleyecek. Yeni hisse opsiyonları, Tesla’nın finansal, operasyonel ve hisse fiyatı hedeflerine ulaşmasına bağlı olarak değerlendirilecek.

Geçtiğimiz ay Tesla, Musk’ın maaş düzenlemeleri ile ilgili özel bir komite kurulduğunu açıklamış, ancak detaylar konusunda bilgi vermemişti. Musk, Mart ayında 56 milyar dolarlık ödeme paketini geri almak için temyiz sürecine girdi. Alt mahkeme yargıcının bu rekor ödemeyi iptal ederken hukuki hatalar yaptığını belirtti.