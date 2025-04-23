Tesla’nın Karı İlk Çeyrekte Yüzde 71 Düştü

2025’İN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Tesla, 2025 yılının ocak-mart dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara gerilemiş durumda. 2024’in ilk çeyreğinde Tesla, 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

ÖN GÖRÜLERİN ALTINDA KALAN SONUÇLAR

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 71 azalarak 409 milyon dolara düştü. Geçen yıl bu rakam 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Tesla’nın Hisse başına karı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 41 sent iken, bu yıl 12 sente geriledi. Şirketin gelir ve karı, bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ÜRETİM VE TESLİMAT SAYILARINDA AZALMA

Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde dünya genelinde 362 bin 615 araç üretti. Bunun yanında, 336 bin 681 aracın teslimatı yapıldı. Şirketin yıllık bazda araç üretimi yüzde 16,3 ve teslim edilen araç sayısı ise yaklaşık yüzde 13 azaldı. Tesla’nın yaptığı açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerindeki belirsizliklerin, gelişen ticaret politikalarının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zincirini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Bu durumun, değişen siyasi duyarlılık sonrasında, kısa vadede şirketin ürünlerine olan talep üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

MUSK’IN SİYASİ EYLEMLERİ VE PROTESTOLAR

Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif olan Musk’ın siyasi eylemleri yüzünden protestolarla karşılaşmıştı. Trump’a seçim kampanyası sürecinde destek veren Musk, Trump’ın yeniden başkan olmasıyla Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirilmişti. Musk’ın sorumlu olduğu DOGE, maliyetleri düşürmek için aldığı kararlarla tartışma konusu oluyordu. ABD’nin çeşitli bölgelerinde, Tesla bayileri önünde düzenlenen protestolar sırasında gözaltılar da gerçekleşti. Trump, Musk’a destek vermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

TESLA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ PERİYODU

5 Kasım 2024’te yapılan başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasının ardından Tesla’nın popülaritesi, Musk’ın siyasi hamleleri nedeniyle azalma göstermişti. Trump’ın seçim zaferinin ardından Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetmiş oldu.