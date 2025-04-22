Tesla’nın Net Karı Yüzde 71 Düştü

TESLA’NIN NET KARI DÜŞÜYOR

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azaldı. Tesla, 2025’in ocak-mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, şirketin geliri yılın başlangıç çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 gerileyerek 19,3 milyar dolara düştü. Tesla, 2024’ün ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

HİSSE BAŞINA KAR DÜŞÜŞTE

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 oranında azalarak 409 milyon dolara indi. Geçen yılın aynı döneminde ise net kar 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Tesla’nın gelir ve karı bu yılın ilk çeyreğinde piyasa tahminlerinin altında kalmış durumda. Şirketin 2024’ün ilk çeyrekte 41 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 12 sente geriledi.

ÜRETİM VE TESLİMAT RAKAMLARI

Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde dünya genelinde 362 bin 615 otomobil üretti, 336 bin 681 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Bu süreçte üretim yıllık bazda yüzde 16,3, teslimat ise yaklaşık yüzde 13 düşüş gösterdi. Tesla’dan gelen açıklamada, otomotiv ve enerji sektörlerindeki belirsizliğin yanı sıra hızla değişen ticaret politikalarının şirketin küresel tedarik zinciri ve maliyet yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Ayrıca bu durumun, değişen siyasi duyarlılık ile birleşerek şirketin ürünlerine yönelik talep üzerinde kısa vadede anlamlı bir etki oluşturabileceği ifade edildi.

ELON MUSK’IN SİYASİ ETKİLERİ

ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla’nın sahibi olarak, ABD Başkanı Donald Trump döneminde aktif rol alması nedeniyle protesto ve boykotlarla karşılaştı. Seçim sürecinde Trump’a destek veren Musk, Trump’ın tekrar başkan seçilmesinin ardından Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilmişti. Musk’ın DOGE kapsamında maliyetleri düşürme yönündeki adımları ve binlerce federal çalışanın işten çıkarılması eleştiri konusu oldu. ABD genelinde, Musk’ın sahibi olduğu Tesla bayileri önünde düzenlenen protestolar sırasında gözaltılar da gerçekleşti. Trump, Musk’a destek vermek amacıyla Tesla araç satın almıştı. Trump’ın 5 Kasım 2024’teki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, Tesla’nın popülaritesi, Musk’ın siyasi eylemleri nedeniyle düşüşe geçti. Trump’ın kazanımlarının çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.