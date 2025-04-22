Tesla’nın Net Karı Yüzde 71 Düştü

TESLA’NIN NET KARI DÜŞTÜ

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azaldı. Şirket, 2025’in ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıklarken gelirlerinin geçen seneye kıyasla yüzde 9 düşerek 19,3 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Önceki yılın ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir elde eden Tesla, net karını da yılın bu döneminde 409 milyon dolara indirdi. Geçen yıl aynı dönemde ise net karı 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hisse başına kar ise 41 sentten 12 sente düştü.

ÜRETİM VE TESLİMAT SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Tesla’nın üretiminde ve teslimat rakamlarında da belirgin düşüşler gözlemlendi. 2025’in ilk çeyreğinde küresel olarak 362 bin 615 otomobil üretilirken, 336 bin 681 araç teslim edildi. Yıllık bazda üretim yüzde 16,3 azalırken, teslimat sayısı ise yaklaşık yüzde 13 geriledi. Bu düşüşlerin nedenleri arasında otomotiv ve enerji sektöründeki belirsizlikler, hızla değişen ticaret politikaları ve küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısının olumsuz etkileri yer alıyor. Şirketin yaptığı açıklamada, bu dinamiğin değişen siyasi duyarlılıkla birlikte, kısa vadede ürün talebi üzerinde anlamlı etkiler yaratabileceği ifade edildi.

MUSK’IN SİYASİ EYLEMLERİ PROTESTO EDİLDİ

Tesla, sahibi Elon Musk’ın siyasi faaliyetleri nedeniyle protestoların hedefi haline geldi. Kamuoyunda bu durum, Musk’ın Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında verdiği destekle ilgili tartışmalara yol açtı. Musk, Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirildi. DOGE’nin maliyetleri düşürmeye yönelik adımları ve binlerce federal çalışanın işten çıkarılması üzerinde tartışmalar devam etti. Tesla bayileri önünde gerçekleştirilen gösterilerde bazı kişiler gözaltına alındı. Trump ise kendisine kıdemli danışman atadığı Musk’a destek olmak amacıyla Tesla araçları satın aldı.

HİSSEDE DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

ABD’deki 5 Kasım 2024’teki başkanlık seçimlerinde Trump’ın kazanmasının ardından Tesla’nın popülaritesi, Musk’ın siyasi eylemleri yüzünden ciddi şekilde azaldı. Trump’ın başarısının ardından şirketin piyasa değeri önemli ölçüde düştü ve yıl başından bu yana Tesla hisseleri yüzde 41 değer kaybetti.