Tesla’nın Robotaxi Başvurusu Reddedildi

ROBOTAXİ TİCARET MARKASI BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Çarşamba günü TechCrunch’ta yer alan habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarıyla ilgili olarak “Robotaxi” teriminin ticari marka haline getirilmesi için yapılan başvuruyu reddetti. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” terimini ticari marka olarak almak amacıyla yaptığı başka bir başvurunun hala ofis tarafından incelendiği belirtildi.

SONUÇ VE GELECEK ADIMLAR

Rapora göre, USPTO, Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusuyla ilgili “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayımladı. Bu durum, Tesla’nın ofise bir yanıt vermek için üç aylık bir süresinin bulunduğu veya ofisin başvuruyu geri çekme yoluna gidebileceği anlamına geliyor. TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markalarına sahip diğer şirketler nedeniyle durduruldu.

GELİŞMELER VE PLANLAR

Tesla, Reuters’in yapmış olduğu yorum talebine derhal yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’taki “para karşılığında otonom araç çağırma” planlarının ilerlediğini belirtti. Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğunu” ifade ederek, büyüme tahminini üç ay içinde yeniden değerlendirmek durumunda kalabileceğini bildirdi. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın kısa vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” açıklamasını yaptı.