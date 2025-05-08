Tesla’nın RoboTaxi İsteği Reddedildi

TESLA’NIN ROBOTAXİ MARKA GİRİŞİ REDDEDİLDİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü paylaştığı bilgilere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına yönelik “Robotaxi” terimini ticari marka olarak kaydetme isteğini reddetti. Haberde, Tesla’nın yeni araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” terimini markalaştırma amacıyla yaptığı başka bir başvurunun halen ofis tarafından incelendiği ifade ediliyor. Rapora göre, USPTO Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladı. Bu durum, Tesla’nın üç ay içerisinde bir yanıt vermesi ya da ofisin başvuruyu iptal etmesi gerektiği anlamına geliyor.

TechCrunch’a göre Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markalarına yönelen diğer şirketler sebebiyle durduruldu. Tesla, Reuters’in yorum talebine anında yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay, Tesla’nın Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” projesinin planlarına devam ettiği aktarıldı.

Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğu” gerekçesiyle büyüme tahminini üç ay içinde yeniden gözden geçireceğini bildirdi. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize olan talep üzerinde önemli bir etkisi olabiliyor” diye belirtti.