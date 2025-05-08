Tesla’nın “Robotaxi” Talebi Reddedildi

ROBOTAXİ TİCARİ MARKA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçları için “Robotaxi” terimini ticari marka olarak kaydetme isteğini reddetti. Haberde, Tesla’nın gelecekteki araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari markasını alma girişiminin ofis tarafından hala incelendiği ifade ediliyor.

TESLA’YA ÜÇ AYLIK SÜRE VERİLDİ

Rapora göre, USPTO Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladı. Bu durum, Tesla’ya yanıt vermek için üç ay süre tanınması veya ofisin başvuruyu iptal etme yoluna gidebileceği anlamına geliyor. TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” markalarıyla ilgili diğer şirketlerin itirazları sonucunda duraksadı.

TESLA’YI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Tesla, Reuters’in yorum talebine anında yanıt vermedi. Geçtiğimiz ay, Tesla’nın Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planlarının sürdüğünü söylediği bildirildi. Ayrıca, elektrikli araç üreticisi Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğu” gerekçesiyle büyüme tahminlerini üç ay içinde yeniden gözden geçireceğini aktardı. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” ifadesini kullandı.