Tesla’nın Yeni MultiPass Platformu!

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARINA YENİ ÇÖZÜM

Elektrikli araç sahiplerinin karşılaştığı en büyük problemlerden biri olan farklı şarj istasyonları için ayrı uygulamalar kullanma zorunluluğu sona eriyor. Tesla, tanıttığı yeni platform olan MultiPass ile bu soruna köklü bir çözüm sunuyor. Artık sürücüler, yalnızca Tesla’nın Supercharger ağına değil, aynı zamanda üçüncü taraf şarj istasyonlarına da doğrudan Tesla hesapları üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu yenilik, uzun yolculuklarda şarj bulma sürecini kolaylaştırırken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini tek bir merkezde toplayarak elektrikli araç ekosisteminde büyük bir rahatlama yaratıyor.

AVRUPA’DA YAYGINLAŞACAK

MultiPass sistemi şu an için yalnızca Hollanda’da hayata geçirildi. Ancak Tesla, bu özelliğin kısa süre içinde Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılacağı bilgisini verdi. Yeni sistem ile kullanıcılar, farklı şarj sağlayıcılarına ait uygulamaları indirme, ayrı üyelik oluşturma ya da kart bilgisi girme zorunluluğundan kurtuluyor. Artık tüm şarj işlemleri tek bir ekran üzerinden yönetilebiliyor. Platform, binlerce şarj istasyonunu içeren geniş bir ağla entegre çalışıyor, böylece sürücüler Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına ulaşabiliyor.

OTOMATİK KAYIT SİSTEMİ

MultiPass için ek bir kayıt işlemi gerekmiyor; tüm Tesla sahipleri otomatik olarak bu sisteme dahil ediliyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, özelliği uygulama üzerinden aktif hale getirmek. Bu özellik, elektrikli araç kullanıcıları arasında büyük bir kolaylık ve memnuniyet sağlaması bekleniyor.