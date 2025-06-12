Tesla Otonom Sürüşe Yaklaşıyor

TESLA’DAN ROBOTAKSİ FİLOSU AÇIKLAMASI

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde büyük bir ilerleme kaydediyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla araç sahiplerinin çok yakında araçlarını robotaksi filosuna dahil edebileceğini duyurdu. Bu üslemde ilk halka açık test sürüşleri 22 Haziran’da başlayacak. Testlerin merkezi, Tesla’nın genel merkezinin bulunduğu Teksas’ın Austin şehri olacak. Şirket, uzun zamandır geliştirdiği sürücüsüz araç teknolojisini bu aşamayla gerçek yaşam koşullarında test etmeye başlayacak.

ARAÇ SAHİPLERİ GELİR ELDE EDEBİLECEK

Musk’ın açıklamaları doğrultusunda, Tesla sahipleri araçlarını gönüllü olarak robotaksi ağına entegre ederek gelir elde edebiliyor. Şirketin vizyonuna göre, söz konusu araçlar kendi başlarına teslimat yapabilecek ve hatta sahiplerinin bulunduğu adrese sürücüsüz bir şekilde ulaşabilecek. Bu sistem sayesinde, araç sahiplerinin kullanım dışındayken mâmul kazanma imkânı olacak.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİM

Bu gelişmeler, Tesla’nın stratejik yöneliminde dikkate değer bir değişim olduğunu gösteriyor. Musk, daha önce gündeme gelen uygun fiyatlı elektrikli araç projelerinin bir müddetliğine geri planda kaldığını belirtti. Şirketin yeni odak noktasının otonom sürüş teknolojileri olduğunu vurguladı. Elon Musk, sistemin güvenliğini sağlamak için kapsamlı test ve denetim süreçlerinin sürdüğünü, bu nedenle planlanan tarihlerde değişikliklerin olabileceğini de ifade etti. Ancak kısa vadede hedef, otonom araçların şehir yaşamının sıradan bir parçası hâline gelmesi.