Tesla “Robotaxi” Ticari Markası Reddedildi

ROBOTAXİ TİCARİ MARKA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayımladığı bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına ilişkin “Robotaxi” terimini ticari marka olarak kaydetme çabasını kabul etmedi. Haberde, Tesla’nın gelecekteki araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” terimiyle ilgili başka bir ticari marka başvurusunun hala inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Raporun detaylarında, USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusuna dair “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayınladığı vurgulandı. Bu durum, Tesla’nın yanıt vermek için üç aylık bir süresi olduğu veya ofisin başvuruyu iptal edebileceği anlamına geliyor.

CYBERCAB BAŞVURULARI DURDURULDU

TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için gerçekleştirdiği başvuru, benzer “Cyber” ticari markalarını sorunsuz bir şekilde kullanan diğer şirketlerle ilgili nedenlerden dolayı duraklatıldı. Tesla, Reuters’in bu konudaki yorum talebine anında yanıt vermedi. Daha önce Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “ücretli otonom araç çağırma” planının yolunda olduğunu ifade etti.

DEĞİŞEN TİCARET POLİTİKALARI ETKİLİYOR

Elektrikli araç üreticisi Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğu” nedeniyle büyüme tahminini üç ay içerisinde yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceğini söyledi. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabiliyor” dedi.