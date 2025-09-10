“Tesla Sahiplerine Müjde!”

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARINA KOLAYLIK

Elektrikli araç sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan farklı şarj istasyonları için ayrı uygulama kullanma zorunluluğu sona eriyor. Tesla, tanıttığı yeni platform MultiPass ile bu soruna köklü bir çözüm sunuyor. Bu yeni sistem sayesinde sürücüler, yalnızca Tesla’nın Supercharger ağına değil, aynı zamanda üçüncü parti şarj istasyonlarına da doğrudan Tesla hesapları üzerinden erişim sağlayabiliyor. Bu yenilik, hem uzun mesafe yolculuklarında şarj bulmayı kolaylaştırıyor hem de kullanıcı deneyimini tek bir merkezde topladığı için elektrikli araç ekosisteminde büyük bir rahatlık sağlıyor.

HOLLANDA’DA UYGULAMA AŞAMASI

MultiPass sistemi şu an için yalnızca Hollanda’da hayata geçti. Ancak Tesla, bu özelliğin kısa bir süre içerisinde Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılacağını duyurdu. Yeni sistem sayesinde, farklı şarj sağlayıcılarına ait uygulamaları indirme, ayrı üyelik açma ya da kart bilgisi girme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, tüm şarj işlemlerini tek bir ekran üzerinden kolaylıkla yönetebiliyor. Platform, binlerce şarj istasyonunu kapsayan geniş bir ağla entegre çalışarak sürücülere Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişim imkanı sunuyor. MultiPass için ek bir kayıt süreci gerekmiyor; tüm Tesla sahipleri otomatik olarak sisteme dahil ediliyor. Kullanıcıların yapması gereken tek işlem, bu özelliği uygulama üzerinden aktif hale getirmek.