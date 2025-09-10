Tesla Sahiplerine Müjde: Şarj Kolaylaştı!

ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük zorluklarından biri olan farklı şarj istasyonları için ayrı uygulama kullanma zorunluluğu artık sona eriyor. Tesla, tanıttığı yeni platform olan MultiPass ile bu soruna etkili bir çözüm sunuyor. Yeni sistem sayesinde sürücüler, yalnızca Tesla’nın Supercharger ağına değil, aynı zamanda üçüncü taraf şarj istasyonlarına da doğrudan Tesla hesapları üzerinden erişim sağlayabiliyor. Bu yenilik, uzun yolculuklarda şarj bulma kolaylığı yaratırken, kullanıcı deneyimini tek çatı altında topladığı için elektrikli araç ekosisteminde önemli bir rahatlama sağlıyor.

AVRUPA’DA YAYGINLAŞACAK

MultiPass sistemi ilk olarak Hollanda’da kullanılmaya başlandı. Ancak Tesla, bu özelliğin kısa bir süre içinde Avrupa’nın diğer ülkelerinde de hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni sistem ile birlikte, farklı şarj hizmeti sağlayıcılarına ait uygulamaları indirme, ayrı üyelik açma ya da kart bilgisi girme gerekliliği ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, tüm şarj işlemlerini tek bir ekran üzerinden yönetebiliyor. Bu platform, binlerce şarj istasyonunu kapsayan geniş bir ağ ile entegre şekilde çalışıyor. Böylece kullanıcılar, Avrupa genelinde 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişim sağlıyor. MultiPass için ekstra bir kayıt şartı bulunmuyor; tüm Tesla sahipleri otomatik olarak bu sisteme dahil ediliyor. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, bu özelliği uygulama üzerinden aktif hale getirmek.