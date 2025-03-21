Tesla Saldırganlarına 20 Yıl Hapis Uyarısı

TESLA SALDIRILARINA CEVAP VERİYOR

ABD Başkanı Trump, Tesla araçlarına ve bayilerine yönelik saldırılara karşı net bir tutum sergiliyor. Saldırıları düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyleyen Trump, “Peşinizdeyiz” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı şirketin bayilerine yönelik son dönemlerde gerçekleşen saldırılar sonrasında yapıldı.

SALDIRILAR VE FİNANSMAN

Truth Social sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıları finanse eden kişilerin de hedef alındığı belirtildi. Trump, “Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek. (Saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil” dedi.

Son haftalarda, ülke genelinde Musk’ın Trump ile işbirliğine yönelik tepkiler nedeniyle birçok Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yapılan bu suçları koordine eden ve finanse eden kişilerin de yer aldığı soruşturmaların ağırlık kazanacağını ifade etti. Trump, önceki hafta Beyaz Saray’ın önünde park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirerek firmaya desteğini de vurgulamıştı.