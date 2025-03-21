Dünya

Tesla Saldırganlarına 20 Yıl Hapis Uyarısı

tesla-saldirganlarina-20-yil-hapis-uyarisi

TESLA SALDIRILARINA CEVAP VERİYOR

ABD Başkanı Trump, Tesla araçlarına ve bayilerine yönelik saldırılara karşı net bir tutum sergiliyor. Saldırıları düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyleyen Trump, “Peşinizdeyiz” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı şirketin bayilerine yönelik son dönemlerde gerçekleşen saldırılar sonrasında yapıldı.

SALDIRILAR VE FİNANSMAN

Truth Social sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıları finanse eden kişilerin de hedef alındığı belirtildi. Trump, “Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek. (Saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil” dedi.

Son haftalarda, ülke genelinde Musk’ın Trump ile işbirliğine yönelik tepkiler nedeniyle birçok Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yapılan bu suçları koordine eden ve finanse eden kişilerin de yer aldığı soruşturmaların ağırlık kazanacağını ifade etti. Trump, önceki hafta Beyaz Saray’ın önünde park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirerek firmaya desteğini de vurgulamıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Dilan Polat ve Kardeşi Beraat Etti

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında dans hareketleri nedeniyle hapis cezası istenen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, mahkeme tarafından beraat etti.
Gündem

Aile Şirketine El Kondu: Hasan İmamoğlu Konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından babası Hasan İmamoğlu, aile şirketleri hakkında açıklamalarda bulundu ve hesap veremeyeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.