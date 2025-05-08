Tesla’ya Robotaxi Reddedildi Şoku!

ABD PATENT VE TİCARİ MARKA OFİSİ’NİN KARARI

TechCrunch’ın Çarşamba günü yayınladığı habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarıyla ilgili “Robotaxi” terimini ticari marka haline getirme isteğini reddetti. Haberde, Tesla’nın gelecek araç çağırma hizmeti için “Robotaxi” teriminin ticari markasını almak üzere yaptığı başka bir başvurunun hâlâ ofis tarafından inceleniyor olduğu ifade edildi. Raporda, USPTO’nun Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusu hakkında “nihai olmayan bir ofis eylemi” yayımladığı belirtildi. Bu, Tesla’nın bir yanıt vermesi için üç ayının bulunduğu ya da ofisin başvuruyu terk edeceği anlamına geliyor.

TESLA’NIN CYBERCAB BAŞVURULARI

TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yapılan başvurular, benzer “Cyber” ticari markalarını takip eden diğer şirketler nedeniyle durduruldu. Tesla, Reuters’in yorum talebine anında yanıt vermedi. Geçen ay Tesla, Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” hizmetinin başlatılması için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

DEĞİŞEN TİCARET POLİTİKALARI VE ETKİLERİ

Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında “değişen küresel ticaret politikasının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için” büyüme tahminini üç ay içinde tekrar gözden geçirmek zorunda kalacağını açıkladı. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın yakın vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir” şeklinde ifadelerde bulundu.