Teslanın Robotaxi Başvurusu Reddedildi

TESLA’NIN ROBOTAXİ TİCARİ MARKA GİRİŞİMİ REDDEDİLDİ

Çarşamba günü yayınlanan bir habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Tesla’nın araçlarına atıfta bulunarak “Robotaxi” ifadesini ticari marka haline getirme girişimini kabul etmedi. Haberde belirtildiğine göre, Tesla’nın yaklaşan araç çağırma hizmeti için bu terimin ticari markasını almak amacıyla yaptığı bir başka başvuru, hâlâ ofis tarafından inceleniyor.

NİHAİ OLMAYAN OFİS EYLEMİ

Rapora göre USPTO, Salı günü Robotaxi ticari marka başvurusuyla ilgili “nihai olmayan bir ofis eylemi” duyurdu. Bu da demek oluyor ki Tesla’nın yanıt vermesi için üç ay süresi var ya da ofis başvuruyu iptal edebilir. TechCrunch’a göre, Tesla’nın “Cybercab” ticari markası için yaptığı başvurular, benzer “Cyber” ticari markalarını takip eden diğer şirketlerin varlığı nedeniyle durdurulmuş durumda.

TESLA’DAN YORUM BEKLENİYOR

Tesla, Reuters’in yorum talebine henüz yanıt vermedi. Önceki ay, Tesla’nın Haziran ayına kadar Austin, Teksas’ta “para karşılığında otonom araç çağırma” planının ilerleyişinde sorun yaşamadığını duyurdu. Elektrikli araç üreticisi, Nisan ayında, “değişen küresel ticaret politikalarının otomotiv ve enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ölçmenin zor olduğu” gerekçesiyle büyüme tahminlerini üç ay içinde yeniden gözden geçirmek zorunda olacağını belirtti. Şirket, “değişen siyasi duyarlılığın kısa vadede ürünlerimize yönelik talep üzerinde önemli bir etkisi olabiliyor” dedi.