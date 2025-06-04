Teşrik Tekbiri Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Bayram dönemine girildiğinde, özellikle en çok merak edilen konulardan biri Teşrik Tekbiri’nin okunuşu ve bu tekbirin hangi günlerde tekrarlandığı oluyor. Bu nedenle, ibadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişiler, Teşrik Tekbiri’nin anlamı, zamanı ve uygulama şekli hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar ve nasıl yapılır? Hangi namazlardan sonra Teşrik Tekbiri getirilir? İşte detaylı bilgiler ve Teşrik Tekbiri’nin Arapça okunuşu…

TEŞRİK TEKBİRİ VE ANLAMI

Teşrik, doğuya gitmek, parlamak, eti güneşe sermek anlamına gelir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra okunan tekbirlerdir. Kurban Bayramı’nın ilk günü “yevm-i nahr”, diğer üç günü ise “eyyâmü’t-teşrîk” adını alır. Bayramdan önceki güne “arefe günü” denir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği rivayet edilmektedir. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, toplam yirmi üç farz namazının arkasından bir kez “Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” şeklinde tekbir getirilir. Bu tekbir “teşrik tekbiri” olarak adlandırılmaktadır.

PEYGAMBERİMİZDEN İBRAHİM’E DERS

Teşrik tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme olayıyla ilişkilidir. Hz. İbrahim (a.s), gördüğü sahih bir rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s), gökten bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında, “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek tekbir getirir. Hz. İbrahim (a.s) bu sesi duyduğunda başını gökyüzüne çevirir ve koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâhe illallahu vallahu ekber” der. Bekleyen İsmail (a.s) da “Allahu ekber velillâhi’l-hamd” şeklinde cevap verir. Böylece kıyamete kadar sürecek olan büyük bir sünnet başlamış olur.

TEŞRİK TEKBİRİ UYGULAMASI

Teşrik tekbirlerinin yirmi üç vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göre olabiliyor. Fetva buna göre verilmektedir. Ebû Hanîfe’ye göre, teşrik tekbirleri arefe günü sabah vaktinden bayramın ilk günü ikindi vakti arasındaki sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir. Teşrik tekbirleri pek çok fakihe göre vacip sayılmaktadır. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göre farz namaz kılmakla yükümlü olanlar için bu tekbirler vacip oluyor. Tekbirler cemaatle ya da yalnız başınıza eda edilebilir. Kaza da yapılabilir. Erkekler tekbiri yüksek sesle, kadınlar ise gizlice getiriyor. Vitir ve bayram namazlarının ardından tekbir getirilmez.

VACİP OLMA ŞARTLARI

Ebû Hanîfe’ye göre, teşrik tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukim ve erkek olması, ayrıca farz namazın cemaatle kılınmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun dışındaki kişiler için bu tekbirler vacip olmuyor. Ancak imama uyanlar cemaatle birlikte tekbir alıyor. Cuma ve bayram namazı kılınmayan yerlerde teşrik tekbiri getirilmez. Yıl içinde kazaya kalan bir namaz, o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilirse, sonunda teşrik tekbiri alınır; fakat başka günlerde veya başka yılın teşrik günlerinde kaza edilirse, teşrik tekbiri alınmıyor. Eğer bir namazda sehiv secdesi, teşrik tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, ardından tekbir ve en son telbiye edilir.

Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillâhi’l-hamd.