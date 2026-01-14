Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artış Gösteriyor

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR

İstanbul’un köklü semtlerinden biri olan Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı giderek yaygınlık kazanıyor. Apartman girişleri ve sokaklarda park etmiş kamyonlar, uyuşturucu kullanıcılarının tercih ettiği alanlar haline gelmiş durumda. Olayın Rona Altınay Sokak’ta, bir su firmasına ait kamyonun sokağa park edilmesiyle başladığı bildiriliyor. Mahalle sakinleri, durumu defalarca polise bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade ediyor.

ÜRKÜTÜCÜ DURUM

Teşvikiye’de yaşayan Kemal Pekser, yaşadığı ortamı “Korku tüneli gibi” olarak tasvir ediyor. Evlerine dönerken korku ve tedirginlik hissettiklerini belirten Pekser, “Dışarıda robot gibi adamlar var. Ne yapacağı belli değil.” açıklamasında bulundu.

SÜREKLİ BİR ENDİŞE VAR

Bir diğer Teşvikiye sakini Aykut Şen, park edilen kamyonun uyuşturucu kullanımına uygun bir mekân olarak kullanıldığını belirtti. Bu durumu “Gerçekten trans halde, zombi gibi uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyor” diye aktararak, “Ben apartmanıma zor giriş yaptım. Bu süreç bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor.” şeklinde dile getirdi.