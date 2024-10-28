Tete, Panathinaikos’ta Büyücü Unvanını Kazandı

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Galatasaray’da beklenen katkıyı veremeyen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, yaz transfer döneminde Panathinaikos’a 4 milyon 750 bin euro karşılığında transfer oldu ve Yunanistan’da yeniden şekillendi. Panathinaikos’a katıldıktan sonra takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Tete, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR

Yeşil-beyazlı formayı giyen Tete, şimdiye kadar toplamda 16 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 6 gol atarak 1 asist yaptı. Bu başarılı performansıyla birlikte Tete, “büyücü” lakabını da aldı.