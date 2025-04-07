Tether, ABD’de Yeni Stablecoin Düşünüyor

A.B.D. PAZARINA YÖNELİK ADIMLAR

Stablecoin alanının öncülerinden Tether, ABD pazarına yönelik özel bir gelişmeyi değerlendiriyor. Şirketin CEO’su Paolo Ardoino, ülkedeki yeni stablecoin düzenlemeleri rekabeti artırması durumunda dolar tabanlı yerel bir dijital varlık sunmayı gündeme getirebileceklerini belirtiyor. Tether, şu an itibarıyla 144 milyar dolarlık dolaşımdaki varlığa ve 400 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşmış durumda.

Tether, ABD’li regülatörlerle sürekli temas halinde ve özellikle dolar tabanlı bir dijital varlık sunma konusunu aktif olarak değerlendiriyor. CEO Ardoino, düzenlemelerin rekabetçi bir ortam sağlaması halinde ABD’ye özel bir stablecoin üretmeyi düşünebileceklerini vurguluyor. Financial Times’a verdiği bilgide, Tether’in bu süreçte aktif yer aldığını, ancak görüşmelerle ilgili spesifik detayları paylaşmadıklarını aktarıyor.

ABD’li yasa yapıcıların stablecoin’leri önemli bir araç olarak gördüğüne dikkat çeken Ardoino, yeni düzenlemelerin ABD merkezli stablecoin girişimlerinin rekabetçi hale gelmesi için şekillendirilmesi durumunda Tether’in yerel bir token oluşturmayı değerlendirebileceğini ifade ediyor. Şu an için Tether, ABD’de bireysel kullanıcılarına hizmet sunmuyor, ancak 144 milyar dolarlık dijital varlık miktarıyla dünya çapında en fazla işlem gören kripto paralar arasında yer alıyor.

Ardoino, şirketinin ABD’deki yeni düzenlemelere uyum sağlamak için FBI ve ABD Gizli Servisi ile yakın temas halinde olduğunu aktarıyor. Tether’in proaktif bir yaklaşım izleyerek regülasyon süreçlerini yakından takip ettiğini vurgulayan Ardoino, atılacak adımlara dikkat edeceklerini belirtiyor. Stablecoin’ler giderek daha büyük bir ekosistemin parçası haline gelirken, Tether’in bu yeni gelişmelere nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.