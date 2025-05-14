Tether, Twenty One’a büyük yatırım yaptı

YATIRIMDA KAYDA DEĞER BİR ARTILIK

Tether, Bitcoin yatırım şirketi Twenty One Capital için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Bu hamle sonucunda Twenty One Capital, dünya çapında en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin sahibi konumuna yükseldi. Şirket, Cantor Equity Partners ile birleşme sürecini tamamladığında XXI kodu ile borsada işlem görecek.

BİTCOİN SATIN ALIMI VE GÖREVLER

Stablecoin ihraççısı Tether, desteklediği Twenty One Capital için 458,7 milyon dolar değerinde Bitcoin aldı. Cantor Equity Partners ile yapılacak Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) birleşmesi öncesinde bu satın alma gerçekleşmiş oldu. 9 Mayıs’ta, Tether her biri 95.319 dolar değerinde 4.812,2 Bitcoin alınarak bir emanet cüzdanına aktarıldı. Bu bilgilerin, 13 Mayıs’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimle doğrulandığı belirtildi. Böylece Twenty One’ın toplam Bitcoin varlıkları 36.312 BTC’ye ulaştı. Cantor Equity Partners, birleşme sonrasında XXI koduyla işlem görecek olan firma adına 31.500 BTC tutuyor.

BİRLEŞME SÜRECİ VE HİSSE HESAPLAMALARI

Twenty One’ın CEO’su Jack Mallers, 13 Mayıs’ta birleşme sürecinin onay aşamasına geçtiğini açıkladı fakat işlemin ne zaman sonuçlanacağına dair kesin bir bilgi vermedi. BitcoinTreasuries.net verilerine göre, Twenty One, Strategy ve Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings ile birlikte en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Tether, aynı zamanda kripto borsası Bitfinex ile birlikte Twenty One’da çoğunluk hissedarı. Wall Street devi Cantor Fitzgerald, birleşmelere sponsor olarak finansal danışmanlık hizmetleri sunarak Twenty One’ın Bitcoin yatırımlarını desteklemek üzere 585 milyon dolar fon sağlıyor.

YATIRIM HEDEFLERİ VE STRATEJİLER

Japon yatırım holding şirketi SoftBank, Strike CEO’su Jack Mallers liderliğindeki Twenty One’a 900 milyon dolarlık bir yatırımda bulundu. Twenty One, Nisan ayında SEC’e yaptığı sunumda, Michael Saylor’ın Strategy şirketinin (önceki adıyla MicroStrategy) yerini alarak yatırımcılara “sermaye açısından verimli Bitcoin maruziyeti” sunma hedefinde olduğunu açıkladı. Şirket, birçok Bitcoin satın alanlar arasında yer almasına rağmen, Bitcoin maruziyeti arayan yatırımcılara daha fazla esneklik sunacak bir “saf oyun” olmayı vaat ediyor.

Twenty One, kâr elde etmekten ziyade Bitcoin satın alımına öncelik vereceğini duyurdu ve başarı ölçütünü geleneksel hisse başına kazanç yerine hisse başına Bitcoin olarak belirledi. Şirketin, piyasaya sürülme zamanına kadar 42.000 Bitcoin hedeflediği belirtiliyor. Önceki belgelerde, 23.950 Bitcoin’in Tether’dan, 10.500 Bitcoin’in SoftBank’ten ve yaklaşık 7.000 Bitcoin’in Bitfinex’ten geleceği ve bu Bitcoin’lerin hisse başına 10 dolar değerinde hisse senedine dönüştürüleceği ifade ediliyordu. Cantor Equity Partners’ın (CEP) hisse fiyatı 2 Mayıs’ta 10,65 dolardan 59,73 dolara yükselmişken, daha sonra 29,84 dolara gerilemesi dikkat çekti. Google Finance verilerine göre, CEP, son alımın ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 5,2 artış gösterdi.