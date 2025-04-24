Tever, Yardım Girişimlerinin Engellenmesine Tepki Gösterdi

DEPREM SONRASI YARDIM ÇABALARINA ENGELLEME TEPKİSİ

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İstanbul’da meydana gelen depremlerin akabinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların gereksinimlerini karşılamak üzere gönderdiği afet tırının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışmasına karşı çıktığını söyledi. Tever, yaptığı açıklamada deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin engellendiğini belirtti.

DAYANIŞMA VURGUSU

Deprem felaketinin neden olduğu zorlu süreçte dayanışma ve birlik mesajının önemini vurgulayan Tever, bazı grupların siyasi çıkar peşinde koştuğunu ve insani yardım çabalarına engel olmaya çalıştığını dile getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin depremden etkilenen İstanbullu vatandaşlara sıcak çorba ikram etmek amacıyla harekete geçtiğini belirten Tever, “Ama ne yazık ki Üsküdar Belediyesi, bu insani yardımı bile engellemeye çalıştı. Bir tas çorba, bir lokma ekmek üzerinden bile engel çıkarmaya kalktılar. Yazıklar olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİ

Tever, CHP’li belediyelerin “kent lokantaları” söylemini eleştirerek, “Yıllardır ‘kent lokantaları’ diyerek PR çalışmalarıyla göz boyayanlar, bugün İstanbul’un en zor gününde kapılarını açmaya cesaret edemedi. Vatandaşın en zor gününde ortada yoklar. Neden? Çünkü milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, CHP’nin tarih boyunca hep yük gördüğü bir konu.” ifadelerini kullandı. “Hizmet ettirmiyorlar yalanıyla yıllardır belediyeleri yönetenlerin, bugün milletin zor anında yanında olanları engellediğini” belirten Tever, “Bu mu sizin hizmet anlayışınız, bu mu sizin dayanışma ruhunuz? Bu zor günleri dayanışmayla, birlikle aşacağız. Kimse milletimizin umudunu, dayanışma ruhunu engelleyemez.” şeklinde konuştu.