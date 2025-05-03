Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat İhraç!

DISIPLIN KURULU TOPLANTISINDAN KARAR

Beşiktaş’ın 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Disiplin Kurulu toplantısında yaşanan gelişmeler sonrasında Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve kurul üyeleri, yapılan toplantıda iki isim için kulüpten ihracı yönünde oylama yapılmasına karar verdi. Yönetimin bu kararı onaylaması durumunda, ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul’da ihraç oylaması gerçekleştirilecek.

OLAYLAR NE ŞEKİLDE GELİŞTİ?

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Eski başkan Hasan Arat’ın konuşması sırasında salonda gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kürsüde bulunan Hasan Arat’a “terbiyesiz” dedi. Arat ise buna “Sensin terbiyesiz” yanıtını verdi. Ardından Tevfik Yamantürk, Arat’a yönelik ağır bir hakarette bulundu. Arat, bu duruma “Sen göreceksin” şeklinde karşılık verdi.