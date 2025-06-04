Tevrat Akpınar’da Ele Geçirildi

700 YIL ÖNCE YAZILMIŞ TEVRAT BULUNDU

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında deri üzerine yazılmış yaklaşık 700 yıllık bir Tevrat ele geçiriyor. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın desteğiyle, Akpınar-Ankara kara yolunda bir otomobili durduruyor.

ARAÇTA DİKKAT ÇEKEN BULUŞ

Yapılan detaylı aramada, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen, üzeri ve içi desen sembollerle süslenmiş deri bir el yazması Tevrat bulunuyor. Otomobilin sürücüsü H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alınıyor. El yazması Tevrat’ın ise Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildiriliyor.